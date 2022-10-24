القبض على عاطل شرع في قتل مسن بالوراق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بالشروع في قتل مسن بسبب خلافات نشبت بينهما، بمنطقة الوراق في الجيزة.

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات، يفيد وصول مسن مصاب بجرح قطعي بجانب الوجه من الناحية اليسرى وجرح طولي نافذ بجدار البطن، وادعا تعدي أخر عليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين مسن، 66 عام، وعاطل له معلومات جنائية، 33 عاما، بسبب خلافات بينهما، قام خلالها الأخير بالتعدي على المسن، مما تسبب في إصابته، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.