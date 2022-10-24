بوكا جونيورز يهدر نقطتين أمام إنديبندينتي في الدوري الأرجنتيني

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أهدر فريق بوكا جونيورز نقطتين إثر تعادله مع إنديبندينتي 2 / 2 مساء الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الأرجنتيني الممتاز.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب ريفر بليت على ريسينج كلوب 2 / 1 وباتروناتو على هوراكان 3 / 2 .

وتقدم إنديبندينتي بهدف سجله لياندرو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 32 ثم رد بوكا جونيورز بهدفين سجلهما جويليرمو فيرنانديز وسيباستيان فيلا في الدقيقتين 34 و49 .

وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة، سجل خافيير فاليخو هدف التعادل لإنديبندينتي.

ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام ريسينج كلوب صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد إنديبندينتي إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحول ريفر بليت تأخره بهدف أمام ريسينج كلوب إلى الفوز 2 / 1 ليرفع ريفر بليت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث. وتقدم ريسينج كلوب بهدف للاعب ماتياس روخاس من ضربة جزاء في الدقيقة 56، ثم حسم ريفر بليت المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ميجيل بورخا في الدقيقتين 80 و90 .

وحقق باتروناتو انتصارا مثيرا أمام هوراكان وتغلب عليه 3 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، ويتجمد رصيد هوراكان عند 45 نقطة في المركز الخامس.

وسجل الأهداف الثلاثة لباتروناتو، والتر بيريز لاعب هوراكان (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة 27 وألكسندر سوزا وإيمرسون باتالا في الدقيقتين 60 و90 ، بينما سجل نيكولاس كورديرو هدفي هوراكان في الدقيقتين 46 و69 .