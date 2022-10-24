عميد كلية تجارة القاهرة: نوفر 36 ساعة أسبوعيا لنشاط المسرح ولا مشكلة في المصروفات

أكد الدكتور جمال شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عدم صحة ما يقال من رئيس فريق مسرح كلية التجارة من منع الطلاب من دخول المسرح بسبب المصروفات، قائلا: "المصاريف مش اشكالية ولكن نعانى من عدم ضبط للحضور والانصراف بسبب النشاط المسرحي".

وأضاف الدكتور جمال شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنهم وضعوا ضوابط لعملية الحضور والانصراف في المسرح خاصة وأن الطلاب يرفضون الانضباط ويرغبون في التواجد في المسرح لمدة 24 ساعة.

واستكمل: "الضوابط الجديدة توفر 36 ساعة أسبوعيا للنشاط المسرحي، ولا اتدخل في النصوص المسرحية ووكيلة الكلية هي المسؤولة عنها وأنا مسئول عن الحفاظ على ممتلكات المسرح فقط"، موضحا أن الضوابط الجديدة هدفها التأكد من هوية الطلاب والحفاظ على ممتلكات الجامعة.