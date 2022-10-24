الخارجية الأمريكية تناقش إطلاق سراح مواطنين لها مسجونين في روسيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أجرت مناقشات نشطة مع روسيا بشأن إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية "بريتني جرينير" والجندي الأمريكي السابق بول ويلان، وجرى بعضها "خلال الأيام الأخيرة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم في تصريحات له نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية، أن هذه المناقشات "لم تصل إلى النقطة التي نريدها أن تكون".

وفيما يتعلق باحتمالية تخفيف العقوبة عن جرينر عند الاستئناف، علّق برايس قائلاً إن المسؤولين الأمريكيين "لم يفكروا في الإجراءات القضائية والخطوات القضائية المختلفة لأننا، كما أوضحنا، نعتقد أن هذه الإجراءات كانت مخزية إلى حد كبير"، على حد وصفه.

وكانت الحكومة الروسية قد أوضحت في شهر يوليو الماضي أن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير قد تم ضبطها وبحوزتها "خراطيش السجائر الإلكترونية التي تحتوي على زيت الحشيش في حقائبها"، مضيفة أنها "متهمة بتهريب كمية كبيرة من المخدرات"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

كما قضت محكمة روسية في عام 2020 بسجن الجندي السابق في البحرية الأمريكية، بول ويلان، لمدة 16 عاماً مع الأعمال الشاقة بتهمة التجسس.