لافروف: استمرار اتفاق الحبوب يعتمد على توضيحات الأمم المتحدة حول المستهلكين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن بلاده طالبت الأمم المتحدة ببيانات حول مقاصد شحنات الحبوب والدول المستهلكة لها.

تأتي تصريحات لافروف بعد أن اتهمت الحكومة الأوكرانية روسيا، أمس الأحد، بعرقلة تنفيذ اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، داعية في الوقت نفسه إلى تجديده، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وأضاف لافروف أن استمرار اتفاق الحبوب يعتمد على توضيحات من الأمم المتحدة حول المستهلكين.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تليجرام، أمس الأحد، إن "روسيا تعرقل عمدا التنفيذ الكامل لمبادرة الحبوب، ونتيجة لذلك، فإن الموانئ الأوكرانية لم توظف إلا نسبة 25 إلى 30%، من طاقتها منذ بضعة أيام".

وفي سياق متصل قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن "هناك الكثير الذي يجب القيام به" لحل مشكلة تراكم أكثر من 150 سفينة في صفقة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت المتحدثة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة، إسميني بالا "هناك حاليا أكثر من 150 سفينة تنتظر حول إسطنبول للتحرك، ومن المحتمل أن يتسبب هذا التأخير في تعطيل سلسلة الإمداد وأعمال الميناء".

ومهد الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود والتي أغلقت منذ الغزو الروسي.

وحصلت موسكو على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.