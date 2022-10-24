وفد إثيوبي يغادر إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في محادثات السلام مع تيجراي

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أعلنت الحكومة الإثيوبية أن وفدها المشاركة في محادثات السلام مع جبهة "تحرير تيجراي"، غادر الاثنين، متوجهاً إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في المحادثات التي تعقد برعاية الاتحاد الإفريقي، حسبما أفادت وكالة "رويترز".