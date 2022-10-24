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خبير اقتصادي: الرئيس السيسي اعتمد على المكاشفة في المؤتمر الاقتصادي

خالد حسام الدين
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 4:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 4:55 ص

قال الدكتور ماجد شوقي الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصاد اليوم بدأ بشكل ساخن ومتميز من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الرئيس اعتمد على المكاشفة اليوم في الرد على كل الانتقادات الموضوعية.

وأضاف الدكتور ماجد شوقي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الرسالة التي كانت موجودة اليوم في افتتاح المؤتمر الاقتصادي أن الحكومة أخذت اجراءات متعددة لمعالجة التحديات والاقتصاد العالمي في حالة من الارتباك غير الطبيعي ونحن لسنا في معزل، مؤكدا احتياجنا للخبراء والاستفادة منهم.

وتابع: "أتمنى نتكلم على حلول عملية وسريعة وتنفيذية تقترح على القائمين لإدارة الدولة لتشجيع الاستثمار ليس الجديد ولكن الاستثمار الأجنبي والعربي ونشجعه للتوسع في مصر ولا ينكمش ولا يظل ثابتا"، موضحا أن هذه الطريقة هي الأسرع في تأثيره على الاقتصاد مع خطوات لجذب الاستثمار من الخارج وتيسير الاجراءات التنفيذية.

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