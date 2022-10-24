وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ذراع مملوك بالكامل للدولة المصرية وملك للشعب

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن «صندوق مصر السيادي، ذراع مملوك بالكامل للدولة المصرية وملك بالكامل للشعب المصري».



وأضافت في كلمة ضمن فعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الاثنين، أن هدف الصندوق تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجالات وقطاعات استثمارية متعددة.



ولفتت إلى إجراء دراسات من أجل تحقيق الاستفادة بشكل أكبر من الأصل وتعظيم العائد منه، منوهة إلى أن هناك «عددًا كبيرًا من الأصول غير مستغل بالكامل، سواء مبانٍ مغلقة أو أراضٍ غير مستغلة».



وتابعت: «نتابع تلك الأصول ونضخ رؤوس أموال محلية أو أجنبية، وبالتالي يتم تحويل الأصل إلى منتج مستغل يضيف إلى الطاقة الإنتاجية في الدولة، ويوفر فرص عمل وموارد أخرى، توجهها الدولة من موازنتها إلى مجالات أخرى كالحماية الاجتماعية، والتي لا يقبل عليها القطاع الخاص».



وانطلقت أمس الأحد، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى غدا الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.