تعليم مطروح: تحذير الطلاب بعدم النظر لأشعة الشمس خلال فترة الكسوف غدا

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، توعية الطلاب غدا من خلال منابر الإذاعة المدرسية، بتوخي الحذر وعدم النظر إلى الشمس أثناء فترة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس المتوقع حدوثها.



وأوضح شحاتة أنه أعطى تعليمات محددة لمديري الإدارات التعليمية، بالتنبيه على مديري المدارس، عمل تلقين توعوي من خلال الإذاعة المدرسية في جميع مدارس المحافظة، من خطورة الكسوف الشمسي المتوقع حدوثه غدا الثلاثاء، بداية من الساعة ١١ صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأكد أن ذلك يأتي تنفيذا للتعليمات الوزارية، ووفقا لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في إطار الحرص على حماية الطلاب من إخطار تلك الظاهرة الطبيعية، خاصة وأن النظر للشمس أثناء حدوثها قد يعرض شبكية العين للاختراق والتلف.