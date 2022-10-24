 علي الحجار يشغل حفل الموسيقى العربية بـ«اللي بنى مصر»: عشان إحنا في أكتوبر - بوابة الشروق
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علي الحجار يشغل حفل الموسيقى العربية بـ«اللي بنى مصر»: عشان إحنا في أكتوبر

تصوير: دنيا يونس
تصوير: دنيا يونس
محمد عباس
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 10:51 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 11:03 م

أطل الفنان علي الحجار على جمهور الليلة الخامسة من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأغنية "اللي بنى مصر"، معلقا: "بدأنا باللي بنا مصر عشان إحنا في شهر أكتوبر، وعشان دي لحن بليغ حمدي اللي قدمني بأغنية على قد ما حبينا".

وحرص الحجار، على تحية الكاتب إبراهيم عيسى الذي كان حاضراً ضمن الجمهور، وشكره على تواجده المستمر في حفلاته.

واستقبل جمهور الليلة الخامسة من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المطرب محمد الحلو بتصفيق حاد وبدأ الحلو حفله المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، سريعاً دون مقدمات.

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