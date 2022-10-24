ميدو مهاجما محمد معروف: اصنعوا دوري خاص للأهلي والزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق سيراميكا كليوباترا، تعرض للظلم أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية للدوري العام.

وفاز الزمالك على سيراميكا بنتيجة 2-0، باللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ببطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

وقال ميدو خلال برنامجه (ريمونتادا) على قناة المحور:" انحي انتمائي كرجل زملكاوي جانبا في الأمور المتعلقة بالعدالة، سيراميكا كليوباترا تعرض لظلم تحكيمي أمام الزمالك".

وأضاف:" قمت بتدريب عدد من الفرق المتوسطة في الدوري، وكنت شاهدا على تعرض الفرق الصغيرة للظلم أمام الأهلي والزمالك".

وأكمل:" كما قلت في مباراة الأهلي والإسماعيلي، أن طاهر محمد طاهر كان يستحق الطرد، نفس الأمر ينطبق على زكريا الوردي، اللاعب كان يستحق الطرد أمام سيراميكا".

وواصل:" محمد معروف حكم المباراة يعطي دائما اعتبارات للأندية الكبيرة، ويتجنب اتخاذ قرارات مؤثرة، يجب على مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام التدخل وإيجاد حلول، لإنهاء حالة الرعب التي تنتاب الحكام من الأهلي والزمالك".

وتابع:" أنتظر ردة فعل رئيس لجنة الحكام ضد محمد معروف، الحكم الذي يرتكب أخطاء تحكيمية كارثية، يجب معاقبته بتحكيم مباريات الدرجة الثانية لمدة أسبوعين".

وأتم:" ما حدث لا يصح أن يكون في الدوري المصري، اصنعوا دوري للأهلي والزمالك فقط يواجهان بعضهما 15 مرة في السنة".