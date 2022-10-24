الرئيس المشارك لشبكة الإعلام والمناخ: أزمة المناخ مسألة حياة أو موت



قالت إليزابيث إيد، الأستاذة بجامعة أوسلو-ميت النرويج، والرئيس المشارك لشبكة الإعلام والمناخ، إنه علينا أن نقلل درجتين من حرارة الأرض لمواجهة مخاطر الإحتباس الحراري، مضيفة أنه هناك مسئولية تاريخية للدول الغنية من أجل مواجهة الاحتباس الحراري ونشر التوعية عنه عالميا وتقديم الدعم المادي للدول الفقيرة المتأثرة بتغير المناخ.



وأضافت خلال مشاركتها بمؤتمر القاهرة للإعلام المعقد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن مؤتمر المناخ في مصر 27 سيحضر به علماء المناخ ورجال الأعمال، وسيحدث ألعاب سياسية بين القادة بمؤتمر المناخ بالإضافة للعبة إلقاء اللوم على من المخطئ في أزمة تغير المناخ كما حدث في مؤتمر مناخ سابق.



وأشارت إلى أن أزمة المناخ يجب أن ندرك جميعاً أنها مسألة حياة أو موت وهذا دورنا كصحفيين حول العالم، وأن التفاوتات الاجتماعية وتغير المناخ وجهان لعملة واحدة، لكن تغير المناخ هرمي وديمقراطي.



وتابعت: تعد "التغطية الموجهة نحو الحلول" على سبيل المثال حلول الطاقة ومبادرات الأفراد واحدة من أفضل الممارسات في الصحافة المناخية.