الصين تفرض قيود كورونا في جوانجتشو

علقت الصين عملية التعليم حضوريا في المدارس وتناول الطعام في المطاعم في مقاطعة بوسط جوانجتشو، ما أثار المخاوف بشأن احتمالية حدوث اضطراب في المدينة الواقعة بجنوب الصين التي يقطنها نحو 19 مليون شخص.

وسوف يتم وقف الدراسة حضوريا في كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في مقاطعة هايسو حيث يعيش نحو 10% من إجمالي السكان بالمدينة، اعتبارا من اليوم الإثنين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي القيود بعد أكثر من أسبوع من غلق مقاطعة هوادو المواقع الترفيهية والمدارس بينما تم السماح لعدد صغير من الضواحي بتخفيف القيود أمس الأحد، ومازالت أغلب المناطق عرضة لإجراءات الرقابة.

وسجلت جوانجتشو 69 إصابة جديدة بكورونا أمس الأحد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 173 إصابة جديدة مؤكدة، محلية العدوى، بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 751 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس الأحد، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.