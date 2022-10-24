تايوان تخفف مزيدا من قيود مكافحة فيروس كورونا الشهر المقبل

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أعلنت المراكز التايوانية للسيطرة على الأمراض أن الحكومة سوف تلغي متطلبات الخضوع للحجر الصحي بالنسبة لمن لديهم أفراد في أسرتهم ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نفس المنزل، اعتبارا من السابع من الشهر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المراكز القول إن المخالطين لأشخاص مصابين بفيروس كورونا في نفس المنزل، يمكنهم الخروج بحرية طالما ثبتت سلبية إصابتهم بالفيروس.

وأضاف بيان المراكز أن المصابين بالفيروس يمكنهم الخروج بحرية بعد الخضوع للحجر الصحي لمدة 7 أيام، والخضوع لاختبار يثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.

كما أشار البيان إلى أنه لم يعد يتطلب دخول صالات الجيم والحانات والانضمام لجولات جماعية أو مراسم دينية إظهار ما يثبت الحصول على لقاح كورونا.

كما لم يعد قياس درجة الحرارة إلزاميا في الأماكن العامة.