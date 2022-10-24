القضاء العراقي يقضي بإعدام متورط في تفجير جنوب غربي بغداد

قضت محكمة عراقية اليوم الإثنين بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق متورط في جريمة تفجير سيارة مفخخة استهدفت زوارا لإحياء مناسبة دينية في منطقة الدورة جنوب غربي بغداد.

وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي اليوم، إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم أقدم على تفجير سيارة مفخخة في منطقة الدورة، استهدفت مواطنين أثناء أحياء ذكرى زيارة الإمام الكاظم، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين بهدف بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات إرهابية".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب في العراق".