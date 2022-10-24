وزير الصناعة السعودي: نعتزم توطين أكثر من 400 مجموعة منتجات

أعلن وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن هناك استراتيجية للتوطين، وهي استراتيجية طموحة وسيتم الإعلان عنها، موضحا أنه تم اختيار ما يزيد عن 400 مجموعة منتجات لتوطينها.

وأوضح أن "هناك استراتيجية كاملة سيتم الإعلان عنها أيضا تختص بمجال الطاقة ومنها الطاقة المتجددة، وسيكون لها أثر كبير جدا على القطاع الصناعي".

وأضاف خلال الجلسات الحوارية المصاحبة لمعرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، "أن المملكة تمتلك حاليا قاعدة صناعية قوية، ولكن طموحات المملكة كبيرة في هذا القطاع".

وأوضح"أن وجود استراتيجية صناعية وطنية في السعودية يعني تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص والمستثمرين لتحقيق مستهدفاته، والعمل على جعل جميع الجهات تعرف ماذا سوف نحقق في كل خطوة من الخطوات".

وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بعد أن أقرها مجلس الوزراء.