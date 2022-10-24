بعثة أمريكية تشارك في التنقيب عن الآثار بالعراق

أعلنت هيئة الآثار والتراث في العراق، اليوم الاثنين، وصول بعثة أمريكية إلى محافظة ذي قار للمشاركة في أعمال التنقيب في تلول الهباء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مفتش آثار وتراث ذي قار، شامل رميض، أن الموقع في تلول الهباء يعد أحد أكبر مواقع جنوب بلاد ما بين النهرين.

وذكر المسؤول العراقي أن مساحة موقع تلول الهباء (لكش قديما) تزيد عن 600 هكتار.

ولفت إلى أن عمليات التنقيب انطلقت في هذه المنطقة منذ عام 1968، واستمرت لفترات متقطعة حتى عام 1990.

وأشار إلى أن أعمال التنقيب خلال هذه الفترة كشفت عن أبنية ضخمة كالمعابد والمباني السكنية وأعداد كبيرة من اللقى الفنية التي تتميز بقيمة حضارية.

وأوضح أن استئناف أعمال التنقيب والمسح المتقدم في مدينة لكش بدأ في عام 2019 وأنها مستمرة حتى الآن.