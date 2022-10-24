قالت حملة رئيسة مجلس العموم البريطاني بيني موردونت، إن "موردونت" تحظى بتأييد 90 نائبا من حزب المحافظين حتى الآن لتوليها زعامة الحزب، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



واقترب وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، من تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا، بعد انسحاب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، أمس الأول، من المنافسة على زعامة حزب المحافظين.



وقال جونسون، في بيان، إنه سينسحب من المعركة الانتخابية لصالح وحدة حزب المحافظين على الرغم من اعتقاده أنه في موقع جيد لقيادة الحزب إلى فوز آخر في انتخابات 2024 العامة، مضيفا: "كانت هناك فرصة جيدة جداً لأن أفوز في الانتخابات بين أعضاء حزب المحافظين، وأن أعود بالفعل إلى داونينج ستريت، الجمعة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأوضح جونسون: "لكن خلال الأيام الماضية توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله". وتابع: "لا يستطيع أي رئيس حكومة أن يحكم بفاعلية إلا إذا كان حزبه موحداً في البرلمان".



وتابع: "لذلك أعتقد أن أفضل شيء هو أن أسحب ترشيحي، وأدعم من ينجح"، قائلا: "أعتقد أن لدي كثيراً لأقدمه، لكني أعتقد أن هذا ببساطة ليس الوقت المناسب".