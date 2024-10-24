بانكوك يفوز على لي مان في دوري أبطال آسيا 2

فاز نادي بانكوك يونايتد التايلاندي على مضيفه فريق لي مان من هونج كونج (1-0)، اليوم الخميس، على ستاد جالا بيسار في سنغافورة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا 2.

ونجح بانكوك يونايتد في تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه باسل جرادي الذي سجل أحرز الهدف في الدقيقة 28.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فريق تامبنيز روفرز السنغافوري مع ضيفه نام دينه الفيتنامي على ستاد جالان بيسار في سنغافورة.

وانفرد بانكوك يونايتد مؤقتا بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط من مباراتين لنام دينه، و3 لتامبنيز روفرز، في حين بقي رصيد لي مان خاليا من النقاط.