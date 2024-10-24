البرتغال تزيد من تواجد الشرطة في لشبونة بعد إضرام النار في حافلات

عززت البرتغال تواجد الشرطة في ضواحي لشبونة ،بعد إضرام النار في حافلات وتسجيل حوادث أخرى في المنطقة هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير شؤون الرئاسة أنطونيو ليتاو أمارو، في لشبونة اليوم الخميس، قوله عقب اجتماع مع رؤساء بلديات المنطقة، إن تعزيز قوات الشرطة سيستمر وفقا لما تقتضيه الحاجة.

وكانت الشرطة البرتغالية قد أعلنت عن وقوع حوادث جديدة في محيط لشبونة، عقب وفاة شخص بعد عملية للشرطة بالقرب من العاصمة في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي. وتم إضرام النار في أربع حافلات وعدة حاويات قمامة خلال الليلتين الماضيتين.

وذكرت الشرطة أن السلطات القضائية تحقق في وفاة الشخص. وكانت وزارة الداخلية البرتغالية قد أعلنت، يوم الاثنين، أنها طلبت إجراء تحقيق بشأن العملية التي نفذتها الشرطة.