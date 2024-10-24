أحمد السقا يكشف لمعتز الدمرداش كواليس فيلمه الجديد أحمد وأحمد في برنامج ضيفي على قناة الشرق للأخبار

يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش الفنان أحمد السقا في حوار على حلقتين ضمن برنامج ضيفي على قناة الشرق للأخبار.

يتناول اللقاء محطات مهمة في مسيرته الفنية، كما يسلط الضوء على جوانب من حياته الشخصية وآرائه وفلسفته الحياتية.

وخلال الحوار، يكشف عن تفاصيل أعماله المقبلة، من بينها فيلم جديد بعنوان "أحمد وأحمد" الذي يجمعه مع أحمد فهمي.

يصف العمل بأنه مزيج من الكوميديا والحركة (الأكشن) بإخراج أحمد نادر جلال. ويشيد بفهمي على الصعيدين الإنساني والفني، متطرقاً إلى موهبته في كتابة السيناريو، خاصة في فيلم "كده رضا"، الذي أخرجه جلال أيضاً.

كما يؤكد صحة الأخبار عن تقديم جزء ثان من مسلسل العتاولة، بعد نجاح الجزء الأول، ويشير إلى تعزيز فريق العمل بعدد من النجوم المميزين، منهم فيفي عبده.

وتطرق الحوار إلى علاقته بأسرته، خصوصاً أبنائه الثلاثة: ياسين، حمزة، ونادية.

يستذكر نصيحة والده الراحل صلاح السقا عندما أخبره عن حلمه في التمثيل، وكان رد والده: "إنك لست طبيباً أو مهندساً، فإما أن يكون اسمك أو لا تكون".

شارك السقا قصة طريفة من طفولته مع عادل إمام، الذي يصفه بأنه "قامة منفردة".

يحكي أنه كان يقضي أوقاتاً كثيرة في مسرح العرائس مع والده، وينتظر يومياً أمام مسرح السلام لرؤية إمام أثناء عرض مسرحية "الواد سيد الشغال".

يقول إن عادل إمام سأله ذات ليلة: "ماذا تريد يا ابن صلاح؟"، وهو اللقب الذي اعتاد مناداته به. فرد قائلاً: "أريد صورة موقعة منك وتكتب عليها: يا رب أبقى نجم زيك". فكتب له إمام: "يا رب أعيش وأراك نجماً كبيراً".