مدرب حراس الوحدة الإمارتي: الزمالك سيتأثر بأزمة الثلاثي أمام الأهلي

أكد عمار معاذ، مدرب حراس مرمى الوحدة الإماراتي الرديف، إن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري ستكون صعبة وقوية،على الفريقين.

أضاف عمار معاذ في تصريحات ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" أن نادي الزمالك يملك شعبية كبيرة، وسيدخل مباراة السوبر ويرغب في حصد اللقب من أجل مواصلة انتصاراته على غريمة التقليدي الأهلي بعد حصد السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أن الزمالك يتمتع بجماهيرية كبيرة في الإمارات".

تابع:" أداء الزمالك مستقر رغم الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرا مضيفاً أن لاعبي الفارس الأبيض لديهم خبرة في حسم المباريات الكبري، مؤكداً أن الاحداث الجارية من الممكن أن تؤثر سلبيا على لاعبي الزمالك".

أشار:" لقاءات الأهلي والزمالك دائما ما تكون خارج التوقعات، والحالة الفنية للأهلي والزمالك تزيد من صعوبة المباراة".

واصل عمار معاذ:" أتوقع دفع جوزيه جوميز بزياد كمال في تشكيل الزمالك أمام الأهلي، اللاعب قادر على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وأطالبه بالدفع بـ عمر جابر وناصر ماهر ومحمد شحاته ثلاثي الفريق في المباراة نظرا لما يمتلكون من مهارات وخبرات ترجح كفه الزمالك".

أتم عمار معاذ:" زياد كمال لم يقنعنى للعب أساسيا في فريق الزمالك خلال المباريات الماضية، وأفضل الدفع بمحمد شحاتة على حساب زياد كمال في وسط الملعب، وأتمنى من مجلس إدارة الزمالك تدعيم كل مركز بأكثر من لاعب للفوز بالدوري المصري".