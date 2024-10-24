حكم قضائي ضد مدير مستشفى 57357 لصالح أخصائيين علاج طبيعي بعد فصلهما تعسفيا

أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكما قضائيا ضد مدير المستشفى والرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 مستشفى سرطان الأطفال، وذلك بإلزامه دفع مستحقات أخصائيين علاج طبيعي بعدما تم فصلهما تعسفيا من عملهم داخل المستشفى.

وقضت محكمة جنوب القاهرة في القضية رقم 2629 لسنة 2022 بإلزام مدير المستشفى والرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 مستشفى سرطان الأطفال بصفته بمبلغ 102 ألف و156 جنيهاً كتعويض للدكتور جوزيف وجيه ساويرس فرج الله، أخصائي العلاج الطبيعي، عن فصله تعسفياً ومبلغ 1135 جنيها مقابلاً نقدياً لرصيد إجازاته غير المستنفذة، ومبلغ 3026 جنيهاً راتب المدعي عن الفترة من 1/5/2022 حتى 15/5/2022، ومبلغ 840 جنيهاً مقابل الحافز الشهري.

كما قضت المحكمة في الدعوى رقم 2628 لسنة 2022 للدكتور محمود مجدي الششتاوي، أخصائي علاج طبيعي بإلزام مدير المستشفى والرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 مستشفى سرطان الأطفال بدفع 39 ألفا و500 جنيه مقابل أجره عن الفترة من 1/2/2022 حتى 16/5/2022، و11300 جنيه مقابل نقدي لرصيد الإجازات عن كامل مدة العمل.