غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت شبكة "الجزيرة" بأن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت جنوب لبنان، وشملت محيط بلدات كفرا وياطر وشيحين والغسانية.

هذا وأكد الدفاع المدني في شرق لبنان تسجيل "4 شهداء و10 مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة الخضر بالبقاع".

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو وتيريش مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

كما دعا جوتيريش، خلال افتتاح مؤتمر دولي في باريس لدعم لبنان، إلى ضرورة احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، وعدم استهداف البنى التحتية المدنية، والالتزام بالقانون الدولي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن استهداف إسرائيل لقوات حفظ السلام الأممية في لبنان (اليونيفيل) قد يرقى لجريمة حرب، واستنكر استمرار القصف الإسرائيلي العنيف لمناطق مأهولة بالسكان في لبنان.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن تعهدات دولية بتقديم 800 مليون دولار إلى لبنان، وجاء ذلك خلال مؤتمر دولي لدعم لبنان في باريس.