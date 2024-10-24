الجيش الإسرائيلي يقصف طواقم الدفاع المدني في شمال غزة ويحذرها من تحريك مركباتها

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني مساء اليوم الأربعاء، إصابة عدد من طواقمه في محافظة شمال قطاع غزة بعد استهدافهم بشكل مباشرة بصاروخ من طائرة إسرائيلية مسيرة.



وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن "طائرات كواد كابتر تابعة للجيش الإسرائيلي تحلق في منطقة تواجد الفرق المتبقية من الدفاع المدني والمسعفين والخدمات الطبية في شمال قطاع غزة".

وطالب الجيش الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني والمسعفين بـ "ترك مركباتهم في مكانها والتوجه إلى نقطة الجيش المتواجدة قرب المستشفى الإندونيسي، وتحذرهم من التنقل بمركباتهم في الساعات القادمة".

وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الدفاع المدني بجروح متفاوتة.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إنه "في حادثة خطيرة لتفريغ شمال غزة من الخدمات الإنسانية، تعرضت طواقمنا في محافظة شمال القطاع إلى قصف إسرائيلي مباشر أدى إلى إصابة 3 عناصر بجراح".

وأوضح أنه في الشيخ زايد، حاصر الجيش الإسرائيلي واحتجز النازحين المتواجد في المنطقة.

وناشد الدفاع المدني، المنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"التدخل الفوري قبل فوات الأوان لإنقاذ الطواقم التي لم تتخل عن عملها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في المحافظة".

يأتي ذلك في ظل تواصل القصف الإسرائيلي في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بمحافظة الشمال، بحسب الدفاع المدني.

وفي 5 أكتوبر الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وسط تقارير عن مساع إسرائيلية لاحتلال المنطقة وتهجير سكانها.