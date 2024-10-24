إنتر ميلان ينجو من فخ يونج بويز بدوري الأبطال

اقتنص إنتر ميلان فوزا ثمينا أمام مضيفه يونج بويز، بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء، على ملعب سويس وانكدورف، بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

حصل إنتر ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من شوط المباراة الثاني بعد عرقلة دومفريس داخل المنطقة من قبل حجام.

تولى أرناوتوفيتش تسديد الركلة لكن الحارس بالموس تصدى لها، قبل أن ترتد إلى دومفريس الذي تابعها إلا أن الحارس واصل تألقه وتصدى للكرة مجددا.

صعق ماركوس تورام، أصحاب الأرض بهدف قاتل بالدقيقة 90+3 قبل دقيقة فقط من نهاية المباراة، بعد عرضية ديماركو داخل الست ياردات، قابلها بلمسة سكنت الشباك، لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميلان بهدف دون رد.

رفع إنتر ميلان رصيده إلى 7 نقاط ليقفز للمركز السابع، بينما يظل يونج بويز دون أي نقطة بالمركز قبل الأخير.