إصابة ثلاثة من عناصر الدفاع المدني واعتقال خمسة وسط قطاع غزة

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الدفاع المدني: توقف عملنا كليا في شمال قطاع غزة

قال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال أصابت ثلاثة من عناصره في مشروع بيت لاهيا وسط قطاع غزة، وأنه انقطع الاتصال بهم ولا يعرف مصيرهم. كما اعتقلت خمسة آخرين في منطقة الشيخ زايد.

وأكد الدفاع المدني أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت ثلاثة من عناصره حيث أصيبوا وانقطع الاتصال بهم ولا يعلم مصيرهم.

وأفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت خمسة من عناصره واقتادهم إلى جهلة مجهولة.

وأعلن الدفاع المدني توقف عمله كليا في محافظة الشمال، وان الوضع أصبح كارثيا هناك، والمواطنون المتواجدون باتوا بدون خدمات إنسانية

كما أكد أن الدبابات الإسرائيلية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها.