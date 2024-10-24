أبو الغيط يعزي وزير خارحية تركيا في ضحايا الهجوم الارهابي في أنقرة

وجه أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية برقية عزاء ومواساة إلى هاكان فيدان، ومن خلاله إلى حكومة وشعب تركيا، وذلك في وفاة عدد من المواطنين الأتراك وإصابة عدد آخر جراء العمل الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش).

وأعرب أبوالغيط عن إدنته لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية مؤكداً على موقف الجامعة العربية الثابت والقائم علي رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أياً كان مصدره.



وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الأربعاء، عن سقوط ضحايا في هجوم وصفه بـ"الإرهابي" على مقر شركة توساش في العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن انفجاراً قوياً وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة، وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وقالت تقارير إعلامية إن الهجوم "انتحاري"، وإن مجموعة مسلحة من 3 أشخاص جاءوا بمركبة تجارية، وقاموا بتفجير سيارة أولاً ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت متواجدة في الموقع، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



