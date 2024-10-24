وزير خارجية فرنسا: نجحنا في جمع أكثر من 800 مليون دولار لمساعدة لبنان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن مؤتمر باريس لدعم لبنان «نجح في جمع أكثر من 800 مليون دولار» كمساعدات إنسانية للبنان، وذلك كالتزام جماعي استجابةً لنداء الأمم المتحدة لدعم النازحين في البلاد.

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن مساعدة فرنسية جديدة، ليصل إجمالي مساهمة فرنسا إلى 100 مليون يورو، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي شملت إرسال 40 طنا من الأدوية والمعدات الطبية إلى مطار بيروت حتى الآن.

وأشار إلى استمرار الرحلات الإغاثية في الأسابيع المقبلة، موضحا أنه يجري تجهيز 100 طن إضافية من المساعدات الإنسانية.

وأكد أن لبنان يمر بحرب لم يخترها أدت إلى دمار غير مسبوق يفوق ما خلفته حرب 2006، بعد استشهاد أكثر من 2500 ضحية، وإصابة أكثر من 10 آلاف، ونزوح أكثر من مليون لبناني من منازلهم، بالإضافة إلى تدمير مئات الآلاف من الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن مؤتمر باريس حقق نتائج معبرة، بمشاركة حوالي 70 وفدا حكوميا و15 منظمة دولية.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي، بالتنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701، ووقف العمليات العدائية، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.