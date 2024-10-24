المستشار الألماني يتوجه إلى الهند لإجراء مشاورات حكومية

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس إلى الهند في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، والتي ستركز على مشاورات بين الحكومتين الألمانية والهندية.

ومن المقرر أن ينضم إلى شولتس خمسة من أعضاء حكومته، حيث أجرى اثنان منهم بالفعل محادثات هناك.

وستركز المشاورات على توثيق العلاقات فيما يتعلق بالاقتصاد والمناخ والأمن، وكذلك على توظيف العمال المهرة من أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ومن المتوقع أن تدور المشاورات أيضا حول الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تضطلع الهند بدور محوري في الجهود المبذولة لإنهاء هذه الحرب، وذلك في ضوء علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو والغرب.

ويعود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من زيارة لروسيا، حيث حضر قمة دول البريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وتهدف المجموعة إلى العمل كثقل موازن لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7).

وتوجه نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، ووزير العمل، هوبرتوس هايل، إلى العاصمة الهندية أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يعقدا محادثات أولية هناك اليوم.

ويرافق شولتس وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، بينما تتوجه وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى الهند من باريس، ووزيرة التعليم بيتينا شتارك-فاتسينجر من كييف عبر بولندا وقطر.