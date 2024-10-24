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تنظم مكتبات جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، مجموعة من الفعاليات غد الجمعة التي تتناول عدد من الموضوعات التي تتناسب مع كافة فئات المجتمع.

حيث تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل صباح الغد الجمعة ندوة بعنوان التواصل الفعال التي تتناول في عدة محاور القدرة على الإستماع الجيد وفهم الرسائل المرسلة والتعبير عن الأفكار والمشاعر بوضوح.

بينما يناقش الرواق الفلسفي بمكتبة مصر الجديدة العامة "تفكيك التاريخ" حيث يتناول:

التاريخ فلسفيا ونيتشه والتاريخ. حفريات ميشال فوكو.

- السرد الأدبي والتفسير التاريخي.

- التاريخ وفرض المعنى على الماضي.

- الوثيقة والأثر والرواية في التاريخ.

- الأدلة التاريخية والحقائق.

وتنظم مكتبة المستقبل ندوة بعنوان طاقة الحياة ، تتناول ماهى الطاقة، هل الإنسان عبارة عن طاقة، مفهوم الطاقة الحيوية.