هاريس تقول لشبكة سي إن إن إنها تعتبر ترامب فاشيا

قالت المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كاملا هاريس إنها تعتبر منافسها الجمهوري دونالد ترامب فاشيا.

وفي منتدى عام، أداره مذيع شبكة " سي إن إن" اندرسون كوبر، سأل كوبر هاريس ما إذا كانت تعتقد أن ترامب فاشيا، أجابت " نعم، أعتقد ذلك".

وجاء السؤال بعد تصريحات أدلى بها جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، لصحيفة نيويورك تايمز، قال فيها إنه يرى أن ترامب" بالتأكيد يقع ضمن التعريف العام للفاشية ".

وأشار إلى أن وصف الفاشية هو التطرف اليميني والسلطوية والإيدلوجية القومية المتطرفة، ومن أبرز سماتها الزعيم الديكتاتوري وقمع المعارضة.

وقالت هاريس / 60 عاما/ إن ترامب يصبح " غير مستقرا بصورة متزايدة " و " غير مؤهل لتولى مهام الرئيس". وأشارت إلى أن الموظفين السابقين والمقربين من الرئيس السابق أشاروا بصورة واضحة إلى أن ترامب يحتقر دستور الولايات المتحدة، ولا يجب أن يتولى مجددا منصب رئيس الولايات المتحدة.

وأوضحت أن كيلي أصدر نداء استغاثة " للشعب الأمريكي" بتصريحاته بشأن ترامب، مما يبرز ما يمكن أن يحدث في حال عاد إلى البيت الأبيض. وأضافت أن الأشخاص الذين يمكن أن " يردعوا ترامب" لم يعدوا موجودين. وقالت " أعتقد أن دونالد ترامب يمثل خطورة على سلامة و أمن أمريكا".