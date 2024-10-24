بلينكن: مساعدات أمريكية إضافية للفلسطينيين بقيمة 135 مليون دولار

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة للشرق الأوسط، عن تقديم مساعدات أمريكية إضافية للفلسطينيين بقيمة 135 مليون دولار.