 بلينكن: مساعدات أمريكية إضافية للفلسطينيين بقيمة 135 مليون دولار - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2024 4:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بلينكن: مساعدات أمريكية إضافية للفلسطينيين بقيمة 135 مليون دولار

الدوحة – أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 3:48 م | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 3:48 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة للشرق الأوسط، عن تقديم مساعدات أمريكية إضافية للفلسطينيين بقيمة 135 مليون دولار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك