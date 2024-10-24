 الإعصار كريستي يتحول إلى عاصفة - بوابة الشروق
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الإعصار كريستي يتحول إلى عاصفة

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 1:00 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 1:00 ص

قال خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن الإعصار كريستى ازداد قوة وتحول إلى عاصفة من الفئة الرابعة، وهو يواصل ابتعاده عن اليابسة.


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