بوريل يعرب عن انزعاج الاتحاد الأوروبي الشديد إزاء تقارير عن وجود جنود كوريين شماليين في روسيا

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بـ"قلق عميق" إزاء التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بصدد إرسال جنود للمشاركة في القتال في الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأوضح البيان، الذي نشره بوريل نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بأن "ذلك سيعتبر عملا عدائيا أحادي الجانب من جانب جمهورية كوريا الشمالية وسيكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن في أوروبا والعالم."

واستطرد بوريل قائلا إن "هذا التطور يوضح من جديد كيف تعمل روسيا على نشر عدم الاستقرار والتصعيد في المنطقة وفي أنحاء العالم".

وتابع بوريل أن التعاون العسكري المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية يبعث برسالة مفادها أن روسيا "برغم استعدادها المعلن للتفاوض"، ليست مهتمة بالسلام.

وأضاف أن "روسيا، على العكس من ذلك، تقوم بالتصعيد وتسعى بشكل متهور للحصول على أي مساعدة في حربها".