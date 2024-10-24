الرئيس الروسي يترأس الجلسة الختامية لقمة بريكس

ترأس الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الخميس، جلسة ختامية لقمة بريكس للاقتصاديات النامية، مشيدا بدورها كقوة توازن أمام الغرب.

وتناولت القمة التي استمرت 3 أيام في مدينة قازان تعميق التعاون المالي، ويتضمن ذلك تطوير بدائل لأنظمة الدفع التي يهيمن عليها الغرب، بالإضافة إلى تسوية الصراعات الإقليمية والتحرك نحو توسيع مجموعة دول بريكس.

وقال بوتين، خلال جلسة اليوم الخميس، التي ضمت الدول التي تدرس الانضمام لبريكس، إنهم جميعا يتشاركون طموحات وقيم مماثلة ورؤية نظام عالمي ديمقراطي جديد.

وحضرت القمة 36 دولة، مما يبرز إخفاق الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزل روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووصف الكرملين، القمة بأنها أكبر حدث للسياسة الخارجية يعقد في روسيا حتى الآن.