نائب رئيس حماس لـ مصطفى بكري: ندرس اقتراحا مصريا لتشكيل لجنة لإدارة غزة

أفاد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، بأن «حركة حماس تدرس حاليا اقتراحا قدمته مصر يهدف إلى تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة».

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن نائب رئيس حركة حماس، خليل الحية؛ صرح له بأن: «حماس أبلغت مصر أنها تفضل حكومة وفاق وطني، ولكن في حال وجود عقبات تمنع تشكيل حكومة وفق وطني في الوقت الراهن؛ فإنها ستتشاور مع الأطراف الأخرى للوصول إلى توافق لتبني الاقتراح المصري المطروح».

ونقل بكري عن الحية قوله: «أكدنا أن اللجنة التي تضمنها المقترح المصري لابد أن تتمتع بحصانة وطنية تؤهلها للقيام بأعباء غزة، وذلك لتحقيق هدفين: قطع الطريق على الدعاوى الصهيونية الأمريكية لفرض حل يقضي باستبعاد حركة حماس نهائيا، وثانيا ضرورة الالتفاف العربي واحتضان اللجنة لمساعدتها في تحمل الأعباء الضرورية والقبول الدولي».

وأضاف أن حماس تتشاور مع كل الفصائل الفلسطينية، وستعود قريبا إلى القاهرة للاتفاق على هذه الخطوة.

وأكد بكري، أن الحية أعرب عن أمله في التوصل لاتفاق قبل الانتخابات الأمريكية؛ وذلك لقطع الطريق على الاحتلال في حال فوز هاريس أو ترامب، مشيرا إلى اعتبار حماس بأن المبادرة المصرية تنطلق من دور وحرص مصر على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، كما أنها تمهد لوفاق وطني وحاضنة عربية.