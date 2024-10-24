مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 36 في اشتباكات بجنوب لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن 5 جنود قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن مستشفى رمبام في حيفا، اليوم الخميس، أنه استقبل 7 جنود للاحتلال الإسرائيلي أصيبوا في معارك جنوب لبنان، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم نقل 29 جنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى زيف في صفد.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه يخوض اشتباكات من "مسافة صفر" مع جنود إسرائيليين داخل بلدة حدودية لبنانية، وفي حين أصيب إسرائيليون وتضررت 12 شقة سكنية جراء صواريخ أطلقها الحزب، قُتل 5 لبنانيين بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقي بيروت.

وأوضح حزب الله، أن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الحزب كذلك أنه "عند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها مقاتلوه بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى احتراقها"، بعدما قال إنه دمّر دبابة أخرى فجر الخميس، مما أدى إلى مقتل وجرح طاقمهما.