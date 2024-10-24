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تراجع قيمة صادرات النفط السعودي خلال أغسطس الماضي

الرياض - د ب أ
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 9:27 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 9:27 ص

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية تراجع قيمة صاردات المملكة من النفط الخام خلال أغسطس الماضي بنسبة 5ر15% سنويا وبنسبة 07ر3% شهريا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الهيئة القول إن قيمة صادرات النفط الخام تراجعت إلى 255ر65 مليار ريال (40ر17 مليار دولار) خلال أغسطس مقابل 135ر69 مليار ريال خلال يوليو.

في الوقت نفسه تراجعت حصة صادرات النفط من إجمالي صادرات السعودية خلال أغسطس إلى 3ر70% مقابل 1ر73% خلال يوليو.

وأشارت بلومبرج إلى أن قيمة الصادرات سجلت أكبر نسبة تراجع لها منذ بداية العام الحالي.

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