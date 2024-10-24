السعودية وإيران تجريان مناورات عسكرية مشتركة في بحر العرب

أجرت المملكة العربية السعودية مؤخرا في بحر العرب مناورات عسكرية مشتركة مع دول عدة من بينها إيران، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في المملكة.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع السعودية، بأن هذه المناورات شاركت فيها أيضا روسيا وعُمان.

وقال المتحدّث باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي، في تصريح حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، إنّ "القوات البحرية الملكية السعودية أجرت مؤخرا مناورة بحرية مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية إلى جانب دول أخرى في بحر العرب" من دون أن يوضح متى جرت هذه التدريبات تحديدا.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أفادت يوم الأحد الماضي بأنّ القوات الإيرانية أجرت تدريبات مشتركة مع روسيا وعُمان في شمال المحيط الهندي بمشاركة ست دول مراقبة من بينها السعودية.

وأكّد العميد تركي المالكي أنّه "لا توجد أيّ تدريبات أخرى مخطط لها خلال هذه الفترة".

ويعتبر إجراء تدريبات مشتركة بين السعودية وإيران في البحر الأحمر سابقة لهاتين الدولتين اللتين ظلتا على خلاف لفترة طويلة.

واستؤنفت العلاقات بين الرياض وطهران في مارس 2023 بفضل تقارب تم التفاوض عليه تحت رعاية الصين.