مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط لتقديم قروض لأوكرانيا مدعومة بأصول روسية مجمدة

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على خطط لتقديم قروض جديدة بمليارات اليورو لأوكرانيا، مدعومة بأصول روسية مجمدة، وذلك عقب تحقيق انفراجة في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وتنص النصوص القانونية المعتمدة على أن الأرباح الناشئة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تستخدم في القروض التي تقدمها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وفي وقت سابق، قال ممثل للحكومة الأمريكية إن مجموعة السبع وافقت على قروض تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء إن الأموال سيتم تحويلها إلى أوكرانيا في شكل مساعدات مالية.

وبموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تم تجميد ما يقرب من 210 مليار يورو (226 مليار دولار) من الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي منذ فبراير/شباط 2022.

وتقدر أرباح الفوائد غير العادية من هذه الأصول حاليا بما يصل من 5ر2 مليار يورو إلى 3 مليار يورو سنويا، وغالبية هذه الأصول موجودة في الاتحاد الأوروبي.