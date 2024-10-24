ارتفعت أسعار السندات الأرجنتينية عقب تقارير عن دخول الحكومة في مفاوضات للحصول على خط ائتمان لسداد أقساط مستحقة على دينها الرئيسي في يناير المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن الأرجنتين تجري محادثات مع عدة بنوك للحصول على ما يسمى "خط ائتمان وفق آلية إعادة الشراء" بقيمة 7ر2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بنكي بانكو سانتاندر وجيه.بي مورجان تشيس الأكثر نشاطا في المحادثات التي يجريها البنك المركزي الأرجنتيني، بحسب مصدر آخر مطلع على المفاوضات.

وأشارت بلومبرج إلى أنه لم يتضح حتى الآن قيمة المبالغ التي ستحصل عليها الأرجنتين من كل بنك ولا الضمانات التي ستقدمها الحكومة مقابل هذا القرض.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أمس أن بنك إنتر أمريكان للتنمية والبنك الدولي سيقدمان حوالي 8ر8 مليار دولار كتمويلات للبرامج الاجتماعية والقطاع الخاص في الأرجنتين خلال السنوات القليلة الماضية.

وقادت سندات الخزانة الأرجنتينية ارتفاع سندات الأسواق الصاعدة اليوم الخميس على خلفية هذه الأنباء حيث ارتفعت قيمتها الاسمية بنحو 3ر1 سنت لكل دولار بالنسبة للسندات التي تستحق عامي 2030 و2029.