بوتين: بريكس تسعى لنظام عالمي عادل وديمقراطي دون قيود أو إملاءات خارجية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قمة مجموعة بريكس في قازان تناولت مبادئ المجموعة الواعدة ورؤيتها المستقبلية، والتي تشمل إقامة نظام عالمي عادل وديمقراطي وشامل قائم على ميثاق الأمم المتحدة، ويقاوم العقوبات غير الشرعية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي ختامي لقمة بريكس، مساء الخميس، أن دول المجموعة تسعى لتعزيز التعاون المالي، من خلال إقامة آليات لا تتعرض لضغوط خارجية.

كما أشار إلى أن القمة ناقشت الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات للتنمية المستقبلية الواعدة لدول بريكس ودول الجنوب والشرق.

وأضاف أن بنك التنمية الجديد سيشهد تمديد رئاسة البرازيل، والتي ستتولى رئاسة مجموعة بريكس العام المقبل.

وأكد أن بريكس ليست صيغة مغلقة؛ بل منفتحة على جميع الدول التي تتشارك معها نفس التقاليد والمبادئ في إيجاد حلول مشتركة دون أي قيود خارجية أو إملاءات.

وذكر أن مجموعة بريكس تستجيب للطلب المتزايد على التعاون، وذلك بعد مناقشة توسيع المجموعة من خلال فئة جديدة هي «الدول الشريكة».

وختم بوتين، بتوجيه الشكر لجميع قادة العالم والمشاركين على إسهاماتهم في العمل المشترك على مدار 3 أيام من القمة، وعلى الدعم الكبير من الدول الشريكة، مؤكدا أن رئاسة روسيا للقمة لم تنته بعد لا سيما وأن هناك الكثير من من الفعاليات المهمة حتى نهاية العام.