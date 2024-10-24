 القوات الأمنية الباكستانية تقتل 9 مسلحين في مداهمة لمنطقة متاخمة لأفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الأمنية الباكستانية تقتل 9 مسلحين في مداهمة لمنطقة متاخمة لأفغانستان

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
بيشاور - أ ب
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 10:26 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 10:26 ص

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس مقتل تسعة متمردين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية الباكستانية في معقل سابق لحركة طالبان باكستان في منطقة بشمال غرب البلاد متاخمة لأفغانستان.

وصادرت القوات أسلحة وذخيرة من مخبأ المتمردين بعد تبادل إطلاق النار في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا . ولم يقدم الجيش في بيانه تفاصيل بشأن المسلحين.

مع ذلك، فإن مثل هذه العمليات غالبا ما تستهدف حركة طالبان باكستان. ويشار إلى أن منطقة باجور كانت مقرا للمسلحين حتى تم قتل الكثير منهم أو إبعادهم في عدة عمليات للقوات الأمنية.


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