هاليفي: يمكن الوصول للنهاية في الجبهة الشمالية بعد القضاء على حزب الله

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إنه "يمكن الوصول إلى النهاية في الجبهة الشمالية مع لبنان بعد القضاء على التسلسل القيادي الكامل لحزب الله".

وأضاف هاليفي أن "الضغط العسكري الذي نمارسه في غزة يقربنا من الإنجازات"، مردفا: "لقد سقطت جباليا ومعها انهارت حماس هناك جسديا وعقليا"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وذكر أنه "إذا تم القضاء على قائد اللواء المتبقي في حماس في شمال قطاع غزة، أبو صهيب الحداد، فهذا سيمثل انهيارا كبيرا آخر لحماس"، موضحا: "هدفنا حاليا هزيمة لواء شمال غزة وهذا الضغط الحالي يقربنا إلى مزيد من الإنجازات".

ويأتي ذلك فيما كشفت القناة الـ 14 الإسرائيلية أنه تم نقل عشرات الجنود إلى المستشفيات بعد إصابتهم في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة.