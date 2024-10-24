محافظ أسوان : إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل لـ9753 طلبا

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، استكمال ملف التقنين والتصالح في مخالفات البناء، حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التي تقدمت للتصالح حتى الآن 9753 طلبا، فيما تم الانتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ5313 طلبا.

وأكد المحافظ، خلال لقائه اليوم الخميس، مع الصحفيين بديوان عام المحافظة، أن هناك تنسيقا مستمرا مع اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، لإعادة الانضباط للشارع الأسواني بجميع محاور العمل العام، وخاصة ضبط حركة مركبات التوكتوك والتروسيكل والحنطور، والسيطرة على عربات السيرفيس حسب خطوط السير المحددة لها، والالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها بشكل عادل دون الإضرار بالمواطن أو السائق، مع إلصاق قيمة التعريفة وخط السير على كل سيارة.

وشدد المحافظ، على مراقبة ذلك من إدارات المرور والمواقف، ووقف الرخصة في حالة المخالفة لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى مواجهة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة، علاوة على استكمال أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، خاصة بعد إعداد تقرير علمي متكامل عن أسلوب وإدارة المخلفات الصلبة داخل مدينة أسوان، لتكون نموذج يتم تطبيقه تدريجياً بباقى المدن.