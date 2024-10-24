سول: قمامة حملها منطاد كوري شمالي سقطت على المجمع الرئاسي

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن قمامة حملها منطاد كوري شمالي سقطت على المجمع الرئاسي في سول.

وهذه هي الحالة الثانية من نوعها منذ أن بدأت كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل القمامة باتجاه جارتها كوريا الجنوبية منذ أواخر مايو/أيار في استئناف للحملة النفسية على غرار الحرب الباردة.

وقال جهاز الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية إن القمامة التي سقطت على المجمع الرئاسي صباح الخميس لم تكن تحمل أي مواد خطيرة.

وفي يوليو/تموز، سقطت القمامة التي حملها منطاد كوري شمالي واحد على الأقل على المجمع الرئاسي الكوري، مما أثار مخاوف بشأن أمن المنشآت الرئيسية في كوريا الجنوبية.