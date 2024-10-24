المنيا: تقديم 1368 خدمة طبية مجانية خلال قافلة قرية بني حرام بمركز ديرمواس

نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنيا قافلة طبية في قرية بني حرام بمركز ديرمواس، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية بني حرام في مركز ديرمواس على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 أكتوبر الجاري.

وأضاف وكيل الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1368 حالة وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، وتنوعت الخدمات الطبية المقدمة بين 237 حالة جراحة، 343 حالة أطفال، 316 حالة باطنة، 80 حالة نساء، 61 حالة أسنان، 125 حالة جلدية، 62 حالة تنظيم أسرة، 144 حالة أنف وأذن، وإجراء 183 تحليلا مختلفا، و4 حالات أشعة عادية، 6 حالات موجات صوتية، 117 كشف مبكر للضغط والسكر، وخلع أسنان لـ5 حالات، وتحويل 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لأهالي القرية.