سول تصف قوات كوريا الشمالية في روسيا بالمرتزقة

وصف وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون، قوات كوريا الشمالية المتمركزة في روسيا بأنها "مرتزقة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

كما اتهم الوزير الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ببيع جيشه "في حرب عدوانية غير مشروعة"، بحسب الوكالة.

كانت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية قد توقعت أن يصل عدد القوات الكورية الشمالية التي انتقلت إلى روسيا حتى الآن إلى حوالي 3 آلاف جندي، وأن يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 10 آلاف بحلول شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن المقابل الذي قد تحصل عليه كوريا الشمالية لإرسال تلك القوات يبلغ حوالي ألفي دولار للجندي الواحد شهريا، بحسب شبكة "كيه بي إس" الإذاعية في كوريا الجنوبية.

ونقلت "يونهاب" عن وزير الدفاع ، قوله خلال جلسة استماع برلمانية، أمام النواب: "عندما يتم إرسال قوات إلى الخارج، فإنها عادة ما تحافظ على سلسلة القيادة لبلادها وتقوم بممارسة أنشطتها بفخر، بزيها العسكري وشعاراتها وعلمها".

ولكنه أردف بالقول إن قوات كوريا الشمالية تستخدم زيا روسيا للتمويه، وتتصرف تحت قيادة عسكرية روسية، دون أي سلطة تشغيلية.