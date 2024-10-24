رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات يتفقد سير العمل في مجمع إعلام العريش

أجرى الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، زيارة لمجمع إعلام العريش؛ للاطمئنان على سير العمل بكل من "مركز إعلام العريش ورفح، ومركز النيل للإعلام بالعريش".

ورافق رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، في الزيارة كلا من عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء، وصبحي نور مدير إدارة شئون المراكز، حيث كان في استقبالهم أحمد جمال مدير مركز النيل للإعلام بالعريش، ومحمد سلام مدير مركز إعلام رفح، وعبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام العريش، وكل العاملين بالمجمع.

واستعرض رئيس القطاع، رؤية وسياسات قطاع الإعلام الداخلي خلال الفترة المقبلة، وأهمية سيناء للأمن القومي المصري، واهتمام القيادة السياسية بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، مؤكدًا أهمية تفعيل دور مراكز الإعلام والنيل في نشر الوعي والتثقيف، ومواجهة الشائعات وحروب الأجيال التكنولوجية وكيفية التصدي لها، وكذا أهمية مناقشة الاهتمامات والقضايا المختلفة والتي تمس نبض المجتمع المحلي، مشددًا على تفعيل سبل التعاون المشترك مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

واستمع "يحيى"، خلال لقائه بالعاملين بالمجمع، إلى كل مطالبهم وما يعوق العمل؛ وذلك إرساء لمبدأي الشفافية والمشاركة كفريق عمل واحد، موجهًا بتذليل كل المعوقات التي تعرقل العمل الإعلامي.

يذكر أن قطاع الإعلام الداخلي، أحد القطاعات الرئيسة بالهيئة، وتتبعه جميع مراكز الإعلام والنيل بكل المحافظات البالغ عددها نحو 96 مركزًا، حيث تقوم هذه المراكز بمهام التواصل مع الجماهير بالمحافظات ونشر الوعي في صفوفها بمختلف القضايا.